Два пешехода пострадали в ДТП в Могилевской области

11 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Два пешехода пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в Могилевской области, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.
Около 7 часов утра 10 марта под колеса фуры Volvo FM7 попала 38-летняя могилевчанка. Авария произошла вблизи агрогородка Кадино, на 236-м км трассы М8 граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины. Женщина переходила дорогу в неустановленном месте. В итоге в тяжелом состоянии она доставлена в реанимацию. Пострадавшая была без фликеров.
В этот же день на улице Космонавтов в Могилеве под грузовой Iveco Daily попала 28-летняя местная жительница. Авария произошла в 22.40. Женщина в состоянии алкогольного опьянения переходила дорогу вне пешеходного перехода. С черепно-мозговой травмой ее госпитализировали.-0-
Фото управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома