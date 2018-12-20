Два пьяных украинца на машине пытались прорваться через белорусскую границу

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытка нарушения госграницы гражданами Украины на автомобиле пресечена военнослужащими Пинского погранотряда, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Сегодня около 6.00 пинским пограничникам от сотрудников Госпогранслужбы Украины поступила информация о том, что в украинском пункте пропуска "Городище" неизвестные на автомобиле не выполнили законные требования и на большой скорости продолжили движение в направлении Беларуси. "В белорусском пункте пропуска "Верхний Теребежов" были оперативно развернуты средства принудительной остановки. Уже на белорусской территории, не доезжая 50 м до пункта пропуска, был задержан автомобиль Nissan украинской регистрации. В нем находились двое граждан Украины, по внешним признакам в состоянии сильного алкогольного опьянения", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Фото Госпогранкомитета

Остановить машину удалось благодаря слаженным и профессиональным действиям пограничного наряда заставы "Речица". При осмотре транспортного средства было обнаружено повреждение трех колес.

Проведены тщательный досмотр автомобиля и осмотр места происшествия. Граждане Украины - жители Дубровицкого района Ровенской области - задержаны для разбирательства. По его результатам будет принято процессуальное решение.-0-