18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два подпольных производства самогона выявлены в Молодечненском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"Мини-завод по изготовлению самогона ликвидировали правоохранители в переулке Солнечном в Молодечно. Производство размещалось в гараже на частном подворье 42-летнего местного жителя. Милиционеры обнаружили там 780 л самодельного алкогольного напитка, которые хранились в 30 канистрах объемом по 30, 25 и 20 л. В шести полимерных емкостях оставалось еще 3 т браги. Производственный агрегат работал на газе, который поступал к аппарату от баллонов", - рассказали в УВД.

Милиционерам мужчина пояснил, что спиртное намеревался использовать в личных целях. Но масштабы производства говорят об обратном.

Нелегальный мини-завод милиция закрыла, самогонную брагу изъяли и уничтожили. Машину по производству алкоголя демонтировали и изъяли. Готовая продукция была конфискована, образцы жидкости направлены на экспертизу.

Безработный 30-летний житель деревни Малиновщина тоже наладил нелегальное производство. Милиционеры изъяли более 8 т самогонной браги и оборудование. Мужчину не остановил даже прежний штраф за такое же правонарушение - Br870, который, к слову, до сих пор не уплачен.

В отношении обоих мужчин начат административный процесс по ст.13.27 КоАП (изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления). Фигурантам грозят штрафы до 30 базовых величин.

Всего с начала года в Молодечненском районе изъято порядка 73 т браги и почти 1200 л готового продукта.

"Сегодня в регионе стартовал комплекс дополнительных мероприятий по снижению негативного влияния пьянства и алкоголизма. Правоохранители совершают рейды по предполагаемым местам изготовления, продажи и хранения алкогольной продукции. Кроме того, усилен контроль за теми, кто злоупотребляет спиртным и ведет асоциальный образ жизни", - добавили правоохранители.-0-