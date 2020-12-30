Два подростка отравились вином в Лунинце

30 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце двух подростков госпитализировали после распития алкоголя, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 28 декабря. В реанимационное отделение центральной районной больницы доставили двух подростков в возрасте 13-14 лет в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних установили хронологию событий. Оказалось, что пятеро подростков попросили пенсионера приобрести для них 5 л вина "Старая келья". Алкоголь несовершеннолетние употребили вблизи железнодорожного моста. Двум вскоре стало плохо, один из них потерял сознание. Прохожие вызвали скорую.

Личность пенсионера сотрудники ИДН установили. В отношении него составлен административный протокол по ст.17.4 КоАП. На данный момент госпитализированных школьников отпустили домой, с ними все в порядке.-0-