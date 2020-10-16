Два подростка пострадали в ДТП под Брестом

16 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два автомобиля столкнулись в Брестском районе - пострадали два подростка, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Авария произошла сегодня около 11 часов утра на трассе М1/Е30. По предварительной информации, на перекрестке с дорогой, ведущей к садовому товариществу "Родничок БМК", автомобиль "Форд" столкнулся с попутным автомобилем "Ауди".

В результате происшествия 14-летняя девочка и 11-летний мальчик, которые находились в "Ауди", получили травмы. Детей госпитализировали. ГАИ проводит проверку.-0-