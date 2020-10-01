Два подростка пропали в Минске

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух мальчиков разыскивают в Минске. Информацию о пропавших опубликовали в официальном Telegram-канале МВД "Разыскивает милиция", сообщает БЕЛТА.

Разыскиваются 13-летний Артем Андреевич Татаренков и 11-летний Никита Сергеевич Белоус, оба жители Минска. Как сообщается, мальчики сбежали из дома 30 сентября в 12.20 . Их местонахождение не известно.

Приметы Артема Татаренкова: на вид 14 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы русые. Был одет в мастерку темного цвета, джинсы темно-синего цвета, кроссовки. Среди особых примет - заикание.

Никита Белоусов среднего телосложения, на вид ему 11 лет, рост 140-145 см, волосы русые. Был в спортивном костюме с салатовым вставками на рукавах.

Всех, кто видел подростков или что-либо знает об их местонахождении, просят сообщить во Фрунзенкое РУВД Минска, а также по номерам: 8 (017) 207-67-67, 8 (044) 750-13-01 или 102.-0-