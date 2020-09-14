Два поджога входных дверей произошло за сутки в Минске

14 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Минске за минувшие сутки спасателям пришлось два раза выезжать на тушение входных дверей, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Первое сообщение поступило на горячую линию в 02.52. Загорание входной деревянной двери в тамбур квартиры произошло в Московском районе по пр.Газеты "Звязда", 37. Чуть позже, в 06.50, в центр оперативного управления поступил звонок об аналогичном пожаре в Партизанском районе по ул.Запорожская, 45.

В обоих случаях огнем были повреждены входные двери, а предполагаемой причиной происшествий стал поджог.-0-