Два пожара с гибелью людей произошли в Гродненской области

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области произошли два пожара, на которых погибли люди, сообщили БЕЛТА в МЧС.

5 декабря в 7.59 поступило сообщение о пожаре бросового строения, подлежащего сносу, в Гродно по Скидельскому шоссе. В результате повреждены кровля и стены, уничтожено имущество. Погиб самовольно проникший мужчина, личность которого устанавливается.

В 22.13 стало известно о возгорании жилого дома в деревне Старинки Щучинского района. Уничтожены кровля, перекрытие и имущество, повреждены стены. Погиб хозяин.

Причины инцидентов выясняются.-0-