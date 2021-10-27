Два пожара травы и кустарников зафиксированы за сутки в Брестской области

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оперативным данным, с 6.00 26 октября до 6.00 27-го ликвидированы 2 пожара травы и кустарников на общей площади 0,304 га. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Продолжено тушение пожара сухой растительности и лесонасаждений в болотистой местности на территории биологического заказника "Споровский" (земли Ивацевичского лесхоза) возле деревни Спорово Березовского района Брестской области. Для ликвидации пожара задействованы 5 единиц техники и 40 человек лесхоза. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Пожар локализован, происходит горение отдельными очагами на общей площади 0,1 га", - рассказали в пресс-службе.

Продолжено тушение пожара сухой растительности в болотистой местности на территории ландшафтного заказника "Простырь" (земли Пинского РИК) возле деревни Паре Пинского района Брестской области. Для ликвидации пожара задействованы 2 единицы техники и 4 работника МЧС. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Пожар локализован, происходит горение отдельными очагами на общей площади 0,2 га. -0-