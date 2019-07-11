Два пожара за сутки произошло в Гомельской области из-за ударов молнии

11 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Удар молнии мог стать причиной пожаров строений в Житковичском и Лоевском районах, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.
Первое сообщение о пожаре в кирпичном двухэтажном сарае в Житковичах поступило спасателям 10 июля в 14.21. Частично уничтожена кровля, повреждено имущество. Вечером того же дня горел кирпичный дом в деревне Крупейки Лоевского района. Огнем повреждена кровля строения.
В обоих случаях пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - проявление сил природы.
Чтобы защититься от подобных явлений, спасатели рекомендуют оборудовать дома системой молниезащиты.
Также в сети появилось видео, как днем 10 июля из-за сильного дождя были подтоплены участки некоторых улиц в Гомеле.-0-
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