Два работника агрокомбианата в Гомельском районе похитили 16 т зерна

Фото УВД Гомельского облисполкома
3 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Гомельского ОВД выявили преступную схему хищений в агропромышленном секторе, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.
Милиционеры установили, что в уборочную кампанию 2020 года два работника одного из агрокомбинатов похитили 16 т зерна, стоимость которого составила почти Br5 тыс.
"Тракторист и водитель комбайна действовали до банального просто. Один намолачивал урожай, а второй его увозил в заранее подготовленное место хранения", - рассказали в УВД. Зерно затем мужчины реализовали знакомому предпринимателю.
По факту хищения возбуждено уголовное дело.-0-