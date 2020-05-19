Два револьвера времен Второй мировой войны обнаружили в Зельвенском районе

19 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два револьвера времен Второй мировой войны, случайно обнаруженные при разных обстоятельствах на Зельвенщине, исследовали гродненские судебные эксперты. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области.

В одном из сельхозпредприятий района работники ремонтировали старое помещение зерносклада. Их внимание привлек черный матерчатый сверток. Внутри мужчины обнаружили предмет, похожий на револьвер. О находке они сообщили в милицию. Объект изъяли и направили в Гродненский межрайонный отдел ГКСЭ для баллистической экспертизы.

"Несмотря на то что оружие было сильно повреждено коррозией, экспертам с использованием современного оборудования удалось установить конструктивные особенности револьвера и ответить на вопросы, поставленные правоохранителями. Результаты тщательного исследования позволили сделать вывод о том, что предоставленный объект изготовлен заводским способом на Тульском оружейном заводе в 1940 году. Он является 7,62-мм револьвером системы Нагана образца 1895 года и относится к нарезному огнестрельному оружию", - рассказали в областном управлении ГКСЭ.

Спустя две недели житель агрогородка в Зельвенском районе столкнулся с подобной находкой. Он случайно обнаружил оружие во время уборки в погребе. Как установили эксперты, исследуемое оружие, как и предыдущий экземпляр, изготовлено на Тульском оружейном заводе и также является револьвером системы Нагана образца 1895 года.

Правоохранители проводят проверку. Оба экземпляра к стрельбе непригодны.-0-