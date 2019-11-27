Два рыбака провалились под лед на Соже

Фото МЧС

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На реке Сож в Чечерском районе спасены двое мужчин, сообщили БЕЛТА в МЧС. Спасателям Чечерского подразделения МЧС сегодня утром поступило сообщение о том, что на реке Сож около деревни Городовка тонут два человека. "Когда на место прибыли работники МЧС, на середине реки в воде находились двое мужчин - глубина там составляет до шести метров. Спасатели с помощью специальной доски доставили пострадавших на берег и передали медикам. После осмотра оба сельчанина с переохлаждением были госпитализированы", - рассказали в МЧС. Фото МЧС Как выяснилось, жители деревни Неговка вышли на первый лед для ловли рыбы и провалились. Самостоятельно выбраться не смогли. Спасатели напоминают, что выход на первый тонкий лед смертельно опасен.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!