Два рыбака утонули в Верхнедвинском районе

21 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Два рыбака утонули на Освейском озере в Верхнедвинском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Трагедия произошла 20 января возле деревни Церковно. Сообщение о перевернутой лодке поступило в МЧС в 14.54 от случайного прохожего. На место происшествия выезжали спасатели, сотрудники ОСВОД, РОВД, скорая. В 200 м от берега рядом с алюминиевой лодкой в спасательных жилетах находились двое рыбаков. Мужчин достали из воды. Врачи констатировали их смерть.

Правоохранители проводят проверку.-0-