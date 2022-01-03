Два школьника пострадали от пиротехники в Минске

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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в праздничные дни зафиксировано два случая травмирования в результате использования пиротехники. Об этом сообщил сегодня начальник Минского городского управления МЧС Сергей Саланович на оперативном совещании в Мингорисполкоме, сообщает корреспондент БЕЛТА. Один случай произошел еще 30 декабря. "Поступила информация из учреждения здравоохранения о получении термического ожога лица первой степени, травматической ампутации большого пальца правой кисти. Также были рваные раны левого плеча и предплечья, переломы костей пятого пальца левой кисти, ссадины лица. Пострадавший - учащийся 10-го класса одной из школ Минска. Со слов пострадавшего, он смешивал в ступке содержимое пиротехнического изделия, в результате чего произошел взрыв", - рассказал Сергей Саланович. Школьник продолжает лечение в больнице. Второй случай произошел вечером 1 января. Учащийся седьмого класса получил травмы мягких тканей, множественные ссадины левой кисти из-за несоблюдения безопасной дистанции от фейерверка. "В прошлом году у нас было 4 случая", - добавил Сергей Саланович. В целом, по его словам, накануне и во время праздничных мероприятий на ключевых объектах и площадках прошли мониторинги МЧС, приняты профилактические меры, проведены рейды по объектам продажи пиротехники. С 31 декабря по 2 января в ГУВД Мингорисполкома работал круглосуточный штаб. "Чрезвычайных ситуаций в местах проведения мероприятий не зарегистрировано", - доложил начальник городского управления МЧС. Во время праздничных мероприятий и богослужений на православное Рождество также будет усилена готовность служб ЧС, пройдут мониторинги, дежурства в местах массового скопления людей. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил взять на контроль ситуацию с рыбаками, особенно ввиду неустойчивых погодных условий. А также напомнил о важности мероприятий по закрытию доступа на чердаки и в подвалы в жилфонде.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!