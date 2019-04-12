Два школьника в Борисове пытались угнать микроавтобус

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове два школьника, 10 и 14 лет, пытались угнать микроавтобус, который был припаркован возле частного дома. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Инициатором шалости стал младший мальчик. Перед этим он сторонним ключом открыл иномарку, посидел в салоне и ушел. "Затем школьник вернулся к автомобилю со своим 14-летним знакомым, который знал, как запустить двигатель. Тем не менее поездка не состоялась - ребят заметил знакомый хозяина иномарки. Он успел задержать старшего, младшему удалось убежать. Однако найти его удалось весьма быстро", - рассказали в Борисовском РУВД.

Уголовное дело по ст.214 УК Беларуси (угон транспортного средства или маломерного судна) возбудили в отношении 14-летнего парня. Второй угонщик не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому в отношении его родителей составят административный протокол по ст.9.4 КоАП Беларуси (невыполнение обязанностей по воспитанию детей).-0-