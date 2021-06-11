Два слонимских Telegram-канала признаны экстремистскими

11 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По заявлению прокуратуры, информпродукция Telegram-каналов "Слоним для жизни" и "Доска Поzоrа Слоним" признана экстремистской. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Слонимского района проанализировала размещенные в Telegram-каналах сообщения.

"Установлено, что в них содержались призывы к экстремистской деятельности, насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес правоохранителей и государственных служащих. Доступ к ресурсам без препятствий мог получить любой желающий", - рассказали в прокуратуре.

Администрация каналов при этом никаких мер к исключению продукции экстремистской направленности не принимала.

На основании Закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму" прокурор Слонимского района обратился в суд с заявлениями о признании информационной продукции Telegram-каналов "Слоним для жизни" и "Доска Поzоrа Слоним" экстремистскими материалами.

Суд Слонимского района удовлетворил заявления прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение принятых решений. Их копии направлены в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов.-0-