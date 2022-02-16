Два смертельных ДТП произошло за сутки в Гомельской области

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за сутки в двух ДТП погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Одно из происшествий случилось примерно в 13.00 в Речицком районе. 32-летний водитель автомобиля MAN с манипулятором двигался по автодороге М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. В районе транспортной развязки с автодорогой Р32 Речица - Лоев он совершил наезд на стоявшие на обочине транспортные средства "Тойота" и "Хонда", а также на водителей этих автомобилей, которые находились возле них. В результате ДТП 45-летний мужчина, водитель автомобиля "Хонда", погиб на месте происшествия. 56-летний водитель "Тойоты" с травмами доставлен в больницу. Транспортные средства получили механические повреждения. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Второе смертельное происшествие произошло примерно в 23.45 в областном центре. 61-летний водитель, управляя автомобилем-такси "Фольксваген Поло" и двигаясь по ул.Барыкина в направлении ул.Владимирова, не уступил дорогу и совершил наезд на 32-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

"Госавтоинспекция призывает к максимальной бдительности и внимательности за рулем, а также к соблюдению всех требований правил дорожного движения. Помните, что запрещается остановка и стоянка транспортных средств на полосах разгона и торможения, съездах транспортных развязок в разных уровнях и выездах из них. Также помните, что вы обязаны предоставлять преимущество пешеходам, которые пересекают проезжую часть по регулируемому или нерегулируемому пешеходному переходу. Подъезжая к таким опасным участкам дорог, обязательно снижайте скорость, вплоть до остановки транспортного средства, и внимательно оценивайте всю дорожную обстановку. Также хотелось бы обратиться и к пешеходам. Перед тем как перейти проезжую часть, убедитесь в своей безопасности и что все водители остановились, уступая вам дорогу", - добавили в УВД.-0-