Два снаряда времен войны нашли в поле в Барановичском районе

Фото Барановичского РОВД
13 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе в поле нашли два снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.
Тракторист вблизи деревни Пенчин косил траву. Мужчина увидел на земле похожий на снаряд металлический предмет и сообщил об этом в Барановичский РОВД. На место вызова приехали милиционеры и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Специалисты определили, что сельчанин нашел артиллерийский снаряд 152 мм советского производства.
Обследовав территорию, военнослужащие обнаружили еще и немецкий артиллерийский снаряд 75 мм.
Оба снаряда саперы уничтожили.-0-