Два сотрудника ОПИ причинили ущерб государству на Br196 тыс.

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Московского и Первомайского РУВД столицы установили факты злоупотребления служебными полномочиями сотрудниками отделов принудительного исполнения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на минскую милицию.

Молодые люди 21 и 30 лет в течение 2020 года незаконно и необоснованно окончили 989 исполнительных производств по взысканию сумм в доход государства, а также в интересах физических и юридических лиц.

Должностные лица действовали по следующей схеме: оставляли без исполнения исполнительные документы, по которым вносили ложные сведения об их направлении на места работы должников с целью обращения взыскания на их заработную плату. Фактически исполнительные листы никуда не направлялись либо направлялись по адресам организаций, где должники вообще не были трудоустроены. Сами исполнительные производства списывались в архив.

Сумма нанесенного ущерба составила не менее Br196 тыс.

В отношении сотрудников ОПИ возбуждены уголовные дела по факту злоупотребления властью или служебными полномочиями.-0-