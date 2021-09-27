Два тягача с поддельными VIN-номерами задержали в "Козловичах"

27 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз двух грузовых автомобилей с видоизмененными VIN-номерами, сообщили БЕЛТА в таможне.

В пункт таможенного оформления "Козловичи" из Польши прибыли седельные тягачи Mercedes-Benz и МАN с товаром для помещения под процедуру таможенного транзита. При проведении таможенного контроля внимание инспекторов привлекли идентификационные номера транспортных средств. Визуально были выявлены признаки их подделки.

Машины направили в Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз. Результаты экспертизы подтвердили, что первоначальные VIN-номера подвергались видоизменению.

Тягачи 2015 и 2007 годов выпуска изъяли. По предварительной оценке, их стоимость составила свыше Br138,5 тыс. и Br42,8 тыс. соответственно. Брестская таможня начала по факту правонарушения административный процесс. Материалы дела будут направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.-0-