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16 февраля 2022, 14:33

Два участника массовых беспорядков выплатят "Минсктрансу" Br14 тыс.

Фото из архива Генпрокуратуры
Фото из архива Генпрокуратуры

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд удовлетворил иск прокурора Московского района Минска в интересах КТУП "Минсктранс" о взыскании Br14 тыс. убытков, причиненных остановкой общественного транспорта в результате произошедших 23 сентября 2020 года несанкционированных массовых мероприятий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Среди ответчиков - два гражданина, которые ранее были осуждены в том числе за активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им служебных обязанностей.

"Суд Московского района Минска удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме и постановил взыскать в солидарном порядке с виновных лиц Br14 тыс.", - отметили в прокуратуре.

Решение суда в законную силу не вступило, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.-0-

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