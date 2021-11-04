Два участника протестов компенсируют "Минсктрансу" около Br6 тыс. убытков

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два участника протестов выплатят "Минсктрансу" около Br6 тыс. в счет компенсации убытков из-за сбоя в работе транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Среди ответчиков - два гражданина, ранее осужденных приговорами судов, в том числе за организацию и подготовку 16 августа 2020 года в столице действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также активное участие в них.

Именно в результате противоправных деяний в тот день произошел сбой в работе общественного транспорта.

Суд Заводского района Минска удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме и взыскал с ответчиков в солидарном порядке Br5,9 тыс., а также государственную пошлину в размере Br300.

Решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.-0-