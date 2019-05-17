Два уголовных дела возбудили в отношении жительницы Гродно за подделку рецептов

17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В отношении жительницы Гродно возбуждено сразу два уголовных дела за подделку рецептурных бланков. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.

Женщина 1984 года рождения работала врачом в одном из учреждений здравоохранения. Увольняясь с работы, она сделала ксерокопии бланков рецептов.

"В сентябре 2018 года и марте 2019 года женщина подделала рецепты. Она выписала на несуществующих людей медицинский препарат, который содержит сильнодействующие компоненты и является лекарством строгой отчетности", - рассказали в милиции. После этого знакомые женщины приобретали препарат в аптеках.

Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.380 УК (подделка, изготовление либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, совершенные повторно).-0-