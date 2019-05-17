Два уголовных дела возбудили в отношении жительницы Гродно за подделку рецептов

17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В отношении жительницы Гродно возбуждено сразу два уголовных дела за подделку рецептурных бланков. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.
Женщина 1984 года рождения работала врачом в одном из учреждений здравоохранения. Увольняясь с работы, она сделала ксерокопии бланков рецептов.
"В сентябре 2018 года и марте 2019 года женщина подделала рецепты. Она выписала на несуществующих людей медицинский препарат, который содержит сильнодействующие компоненты и является лекарством строгой отчетности", - рассказали в милиции. После этого знакомые женщины приобретали препарат в аптеках.
Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.380 УК (подделка, изготовление либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, совершенные повторно).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3417 BYN
|2.328 BYN
|2.334 BYN
|USD
|2.0889 BYN
|2.083 BYN
|2.087 BYN
|RUB
|3.2378 BYN
|3.222 BYN
|3.23 BYN