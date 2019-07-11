Два внедорожника пытались незаконно ввезти в Беларусь в автопоезде

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз из Литвы на территорию ЕАЭС двух японских внедорожников, которые были скрыты от таможенного контроля в грузовом отсеке транспортного средства, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Нарушение выявили с применением инспекционно-досмотрового комплекса в пункте пропуска "Каменный Лог". Согласно документам, в транспортном средстве перемещались бывшие в употреблении автомобильные запчасти стоимостью более Br7,5 тыс. Однако сканирование показало наличие в автопоезде иного товара.

Полуприцеп был оборудован фальшивыми стенками, по всему периметру которых размещались автозапчасти. Внутри сооруженного подобным образом тайника находились два легковых автомобиля Toyota и Lexus.

Незаконно перемещаемые через границу внедорожники стоимостью более Br150 тыс., а также грузовой автомобиль с полуприцепом изъяты. Таможня начала административный процесс по ч.2 ст. 14.1 КоАП Беларуси, проводится проверка.-0-