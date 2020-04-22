Два выстрела дробью и один пулей - завершено расследование убийства в Докшицах

22 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела об убийстве мужчины в Докшицах, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

По данным следствия, вечером 2 января текущего года 47-летний мужчина позвонил в правоохранительные органы и сообщил, что убил человека. Во дворе дома по ул.Полевой нашли труп местного жителя с огнестрельными ранениями. Звонивший мужчина ожидал приезда милиции.

Выяснилось, что обвиняемый приревновал свою бывшую супругу к ее знакомому и вызвал его на разговор. Когда мужчины встретились, между ними произошел конфликт. В итоге обвиняемый трижды выстрелил из охотничьего ружья в 44-летнего мужчину. Потерпевший скончался на месте происшествия. Оружие было зарегистрировано на имя стрелявшего.

Согласно заключениям и проведенной проверке показаний на месте установлено, что выстрелы осуществлялись с различного расстояния: два выстрела с неблизкой позиции дробью, а третий выстрел пулей с расстояния менее двух метров.

Следователи предъявили 47-летнему мужчине обвинение по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Он находится под стражей. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-