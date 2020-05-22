Два жителя Калинковичского района похитили металлолом с предприятия

22 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Калинковичские милиционеры задержали двух предполагаемых похитителей металла, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Калинковичского отдела милиции поступило сообщение, что неизвестные похитили с одного из местных госпредприятий лом черного металла и уехали с места преступления на автомобиле. Работавший в районе наряд ГАИ оперативно нашел и задержал предполагаемых преступников. В кузове машины обнаружили похищенный металл.

"Злоумышленниками оказались двое местных жителей. Старшему 41 год, он ранее работал на этом предприятии. Его 39-летний подельник ранее попадал в поле зрения правоохранителей из-за незаконной предпринимательской деятельности по обороту лома черных и цветных металлов", - рассказали в УВД.

Чтобы похитить металлолом, мужчины даже обрушили крышу строения. В УВД уточнили, что здание не использовалось и предназначалось к сносу.

Вес похищенного превысил 1,4 т. Возбуждено уголовное дело.-0-