Два жителя Лельчиц прятали марихуану под землей

23 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два жителя Лельчиц для лучшей сохранности прятали марихуану под землей. Необычный факт хранения наркотиков выявили оперативники наркоконтроля Лельчицкого РОВД, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

19-летний житель Лельчиц вместе с неработающим 22-летним приятелем в августе недалеко от городского поселка нашли дикорастущую коноплю. Траву нарвали, высушили, измельчили. Немного зелья парни оставили для личного употребления, остальное положили в стеклянные банки, плотно закрыли и закопали в лесу. "Так сказать, сделали закладки сами для себя", - отметили в отделении информации и по связям с общественностью.

Хранились "наркозакатки" недолго. "Спустя пару недель парням пришлось выкапывать емкости и отдавать правоохранителям. То, что внутри банок марихуана весом почти 150 г, подтвердила экспертиза", - добавили в УВД.

По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.-0-