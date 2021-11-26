Два жителя Лиды приговорены к 2,5 года колонии за фото и видео с госфлагом в непристойном виде

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Лидского района поддержала в суде государственное обвинение в отношении двух неработающих местных жителей, которым инкриминировали надругательство над символикой страны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гродненской области.
По материалам дела, обвиняемые ночью 16 августа в состоянии алкогольного опьянения вблизи одного из магазинов на ул.Летной в Лиде совершили ряд противоправных действий. Один из фигурантов, демонстрируя оскорбительное и пренебрежительное отношение к Государственному флагу Беларуси, поднялся на крышу этого здания и выломал его из флагштока, повредив древко. Затем молодые люди фотографировались с флагом, снимали с ним видеоролик в непристойном виде. При этом неоднократно бросали полотнище на землю и кустарники.
Свою вину фигуранты признали в полном объеме.
В итоге суд вынес обоим фигурантам обвинительный приговор: 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.-0-