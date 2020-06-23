Два жителя Молодечно стали фигурантами уголовного дела из-за сопротивления бойцам ОМОНа

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно несколько человек оказали сопротивление ОМОНу, возбуждено уголовное дело. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сотрудники уголовного розыска Молодечненского РОВД установили личности двоих местных жителей, оказавших сопротивление бойцам ОМОНа 19 июня во время несанкционированных массовых мероприятий в райцентре. Мужчины признаны подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному следователями по факту сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, сопряженного с насилием", - проинформировала Ольга Чемоданова.

Одному из задержанных 24 года, он не привлекался ни к какому виду ответственности. Второму недавно исполнился 31 год. В его биографии уже имеются административные взыскания - за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, распитие алкоголя и появление в состоянии опьянения в общественном месте, мелкое хулиганство и управление в состоянии опьянения.

"Установлено, что вечером 19 июня подозреваемые напали на сотрудников ОМОНа, когда те охраняли общественный порядок в Молодечно и задерживали 25-летнего жителя райцентра за административные правонарушения (тот устроил провокацию во время несанкционированного массового мероприятия и не повиновался законному требованию милиционера прекратить противоправные действия). Молодые люди схватили омоновцев за шею и повалили на землю. При этом один из них попытался ударить сотрудника ногой", - рассказала Ольга Чемоданова.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают иных участников преступления и выясняют все обстоятельства происшествия.-0-