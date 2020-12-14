Два жителя Пинска инсценировали кражу, чтобы слить с фуры более 1,2 тыс. л дизтоплива

14 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Житель Пинска с приятелем инсценировали кражу, чтобы похитить казенное дизтопливо, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Настоящую спецоперацию разработали два жителя Пинска, чтобы похитить из служебной фуры более 1,2 тыс. л топлива. Один из мужчин работал в транспортной фирме и должен был в Витебске забрать большегруз у напарника. По инструкции тот полностью заправил бак и оставил машину сменщику. Выполнив все положенное, водитель позвонил на фирму и спокойно отправился отдыхать.

"За фурой приехал пинчанин с приятелем. Мужчины поставили специальную заглушку, которая заблокировала передачу GPS-сигнала, и выкачали почти все топливо. После этого машину отогнали в Шумилинский район. Там они взломали замки на баках и разлили немного солярки вокруг машины. Далее водитель позвонил на фирму и сообщил, что не может ехать дальше и оставляет фуру. Ее уже со вскрытыми баками обнаружили представители компании. Они обратились в милицию", - отметили в УВД.

Оперативники Шумилинского РОВД раскрыли хитрую схему и вышли на след подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело.-0-