Два жителя Постав украли металлолом у предпринимателя

4 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Поставским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства кражи черного лома, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Утром 2 мая в милицию обратился индивидуальный предприниматель и сообщил, что с принадлежащей ему территории в Поставах похищен металлолом весом в 395 кг. Правоохранители нашли причастных к совершению преступления двух местных жителей.

По данным следствия, днем 1 мая подозреваемые увидели металлолом на неогороженной территории и решили его похитить. Они попросили знакомого перевезти лом, не рассказав о том, что он им не принадлежит. Позже жители Постав продали 395 кг металлолома за Br35.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная группой лиц). Подозреваемые ранее были неоднократно судимы за кражи. Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшему. -0-