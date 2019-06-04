Два жителя Постав украли металлолом у предпринимателя

4 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Поставским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства кражи черного лома, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Утром 2 мая в милицию обратился индивидуальный предприниматель и сообщил, что с принадлежащей ему территории в Поставах похищен металлолом весом в 395 кг. Правоохранители нашли причастных к совершению преступления двух местных жителей.
По данным следствия, днем 1 мая подозреваемые увидели металлолом на неогороженной территории и решили его похитить. Они попросили знакомого перевезти лом, не рассказав о том, что он им не принадлежит. Позже жители Постав продали 395 кг металлолома за Br35.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная группой лиц). Подозреваемые ранее были неоднократно судимы за кражи. Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшему. -0-
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