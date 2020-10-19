Два жителя Речицкого района организовали в деревне наркопритон

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля Речицкого и Калинковичского РОВД выявили двух жителей деревни Защебье Речицкого района, которые занимались незаконным оборотом наркотиков, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
23-летний мужчина, ранее судимый за хулиганство, организовал в своем доме и подвале наркотический схрон. В подельники взял 25-летнего приятеля. Молодые люди вместе искали по району дикорастущую коноплю, срывали, сушили, а затем варили запрещенное снадобье для употребления.
В доме, во дворе и в подвале сотрудники милиции нашли более 1,1 кг зеленого вещества растительного происхождения и жидкость светлого цвета. Экспертиза подтвердила, что изъятая трава - марихуана, а жидкость - гашишное масло.
Также оперативники выяснили, что в квартиру наведывались два жителя Калинковичей для употребления наркотиков.
За незаконный оборот наркотиков возбуждено уголовное дело.-0-