Два жителя Рогачева взломали 24 торговых ларька на рынках в Жлобине

14 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине на двух рынках два жителя Рогачева взломали 24 торговых ларька, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Сообщения о взломах поступили от индивидуальных предпринимателей и продавцов утром 12 октября. Пострадали ларьки рынков по улицам Войкова и Воровского. "Неизвестные взяли в основном мелочевку: конфеты, одежду, некрупные суммы денег", - уточнили в УВД.

Благодаря совместной работе оперативников уголовного розыска Жлобинского и Рогачевского РОВД злоумышленников установили и задержали на следующий день. Выяснилось, что вырывал замки 20-летний каменщик из Рогачева, ранее судимый за хищение через компьютерную технику. Помощником был 19-летний учащийся одного из рогачевских колледжей.

Похищенное изъяли. Следователи в отношении молодых людей возбудили уголовное дело.-0-