Два жителя Рогачевского района пытались похитить со склада 600 кг комбикорма

12 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе пресекли попытку кражи около 600 кг кормов, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Злоумышленники в конце декабря 2020 года приготовились вынести со склада МТФ КСУП "Красная Армия" в деревне Репки 14 мешков комбикорма. Во время ночного рейда начальник сторожевой охраны сельхозпредприятия и председатель Поболовского сельсовета заметили, что склад хранения открыт. И когда двое 41-летних жителей деревень Поболово и Остров пытались вывезти корма, мужчин задержали. Оказалось, что один из них - сторож, который и должен был охранять имущество.

По факту покушения на совершение кражи возбуждено уголовное дело.-0-