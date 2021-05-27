27 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Два жителя Витебской области задержаны за наркоторговлю, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Первым оказался 19-летний парень из Орши. Молодой человек устроился в интернет-магазин по продаже наркотиков. Подозреваемый успел поработать закладчиком всего полтора месяца, когда его с поличным взяли оперативники. При себе оршанец хранил почти 20 г альфа-PVP. Также он причастен к закладкам на территории района особо опасного психотропного вещества - пара-метилэфедрона. Молодой человек приобрел и хранил для сбыта 58,7 г этого наркотика, размещая его в тайниках-закладках в Орше.

Еще одним задержанным наркоторговцем оказался 40-летний житель Витебска. "Он несколько месяцев был в поле зрения оперативников. Они установили, что мужчина занимался криминальным бизнесом в Минской области. Во время задержания с очередной партией при нем были найдены 30 свертков с альфа-PVP общей массой почти 60 г. Злоумышленник пытался всячески замаскировать свое пребывание в местах закладок. Он имел при себе рюкзак с несколькими комплектами одежды и обуви. Все это не спасло его от ареста", - добавили в областной милиции.

В отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.-0-