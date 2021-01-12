Два жителя Волковыска несколько лет выращивали наркотики для себя и на продажу

12 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Волковысский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о выращивании запрещенных растений и распространении наркотика. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

В октябре 2020 года милиционеры обнаружили дома у двух жителей Волковыска вещества растительного происхождения, которые, по результатам экспертиз, оказались опасными наркотиками.

Выяснилось, что мужчины три года выращивали наркосодержащие растения на территории района. Наркотики употребляли лично и распространяли среди знакомых.

"Обвиняемые показали участки местности, где выращивали запрещенные растения. Объем изъятых наркотических средств более чем в три раза превысил установленный законодательством крупный размер", - рассказала Мария Трушинская.

Следователь допросил обвиняемых и свидетелей. Проведены необходимые экспертные исследования, заключения которых изучены и приобщены к материалам дела.

Действия мужчин квалифицированы по ч.3 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта изготовление, хранение и перевозка опасных наркотических средств, совершенные группой лиц, в отношении опасных наркотических средств в крупном размере), ч.2 ст.329 УК (незаконные посевы и выращивание растений, содержащих наркотические средства, в целях сбыта, совершенные группой лиц). Мужчины заключены под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-