18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две 11-летние девочки пропали в Минске, их ищет милиция. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Оперативные сотрудники Партизанского РУВД Минска устанавливают местонахождение двух несовершеннолетних девочек: Новиковой Екатерины Дмитриевны и Анищенко Ульяны Владимировны. Обе 2008 года рождения", - проинформировали в ГУВД.

Анищенко Ульяна

Ульяна была одета в короткую черную куртку, черные джинсы, светлую кофту с блестящим рисунком спереди, белые высокие кроссовки (по бокам надпись Nike), шапку серую с розовыми вставками (посередине надпись Nike). Екатерина была одета в серо-голубую куртку, темные брюки, с собой был рюкзак с зелеными и рыжими пятнами, ушла без головного убора.

Ранее девочки неоднократно уходили из дому.

Информацию о местонахождении девочек можно сообщить в Партизанское РУВД Минска (ул.Ваупшасова, 26) или по телефонам: 8 (033) 322-88-92, 8 (033) 325-62-10 или 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-