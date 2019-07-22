Две бани сгорели за день в Гомельском районе

22 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Две бани горели в воскресенье 21 июля в Гомельском районе, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

О пожаре бани в деревне Рандовка сообщили спасателям в 5.40. Обошлось без жертв, однако огонь уничтожил деревянное строение.

Фото Гомельского областного управления МЧС

В 22.37 поступил сигнал о ЧП в садово-огородном товариществе "Ипуть-4" в поселке Ильич. Здесь также горела баня, на этот раз кирпичная. В результате инцидента уничтожена кровля, повреждено имущество внутри.

В обоих случаях причины пожаров устанавливаются. В Рандовке рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, в Ильиче ЧП могло произойти из-за конструктивного недостатка электрооборудования.-0-