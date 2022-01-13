Две борисовчанки оказались причастными к преступлениям экстремистской направленности

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовские следователи в декабре 2021 года установили причастность двух женщин к совершению преступлений экстремистской направленности. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

Как следует из материалов уголовного дела, 23 мая прошлого года 30-летняя жительница Борисова, бухгалтер коммерческого предприятия, разместила в экстремистском Telegram-канале комментарий оскорбительного характера в отношении Президента Республики Беларусь. При осмотре мобильного телефона женщины была установлена ее причастность к совершению еще одного преступления. В августе 2020 года в деструктивных чатах мессенджера Telegram она размещала сообщения, призывающие к организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. В сообщениях бухгалтер призывала к блокировке дорог, выходу на улицы города, забастовке работников. Примечательно, что сама женщина не привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Не привлекались она и к уголовной ответственности.

Следователи предъявили ей обвинение по ч.1 ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) и ч.1 ст.368 (публичное оскорбление Президента Республики Беларусь) УК. С санкции прокурора к обвиняемой применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Еще одна жительница Борисова, 45-летняя безработная, 11 октября 2021 года в социальной сети "ВКонтакте" разместила изображение с текстом, направленным на унижение чести и достоинства главы государства. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.368 (публичное оскорбление Президента Республики Беларусь) УК. Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Следователи Минской области продолжают работу по документированию сообщений пользователей в экстремистских Telegram-каналах и чатах. Всем таким фактам будет дана принципиальная правовая оценка. В соответствии с ч.1 ст.361-1 УК создание либо участие в экстремистском формировании предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.-0-