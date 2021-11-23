Две борисовчанки попались на уловку мошенников при оплате услуг в интернете

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При оплате услуг в интернете две борисовчанки попались на уловку мошенников, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

На минувшей неделе в правоохранительные органы с заявлениями о несанкционированном списании денежных средств с банковского счета обратились две борисовчанки. Одна из женщин хотела оплатить коммунальные услуги через приложение банка, вторая таким же способом планировала пополнить счет мобильного телефона.

"В обоих случаях потерпевшие перешли по фишинговой ссылке, где открылся сайт, визуально схожий с онлайн-банком. После этого для входа система запросила ввести данные банковской карты и код из СМС-сообщений. После введения всех данных обеим пришло СМС-оповещение о списании денежных средств. Одна женщина лишилась Br2,75 тыс., вторая - Br280", - рассказали в ведомстве.

Проверив информацию, сотрудники отделения по противодействию киберпреступности Борисовского РУВД установили, что при попытке зайти в личный кабинет женщины наткнулись на поддельный сайт. Указав данные и пароли интернет-банкинга, они предоставили возможность мошенникам управлять их банковскими счетами.

По данным фактам районный отдел Следственного комитета возбудил уголовные дела по ч.1 ст.212 (Хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК.

Правоохранители напоминают, что при совершении операций с переводом денежных средств, при оплате различных услуг необходимо сохранять бдительность и быть предельно внимательными.

"Соблюдайте простые правила. Не верьте звонкам из "банков" и других организаций. Банковские и государственные служащие не станут интересоваться данными вашей карты. При получении звонка о том, что на вашей карточке проходят сомнительные операции, ни в коем случае не сообщайте незнакомцам номер банковской карты, ПИН-коды и другие персональные данные. Проверьте информацию, самостоятельно позвонив в контактный центр банка. Кроме того, не открывайте ссылки и файлы, пришедшие с незнакомых электронных адресов, удалите подозрительное сообщение. Приобретайте товар только на проверенных интернет-сайтах. Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов", - отметили в УВД.-0-