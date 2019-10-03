Две брестчанки обворовали вернувшегося из рейса дальнобойщика

3 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте у вернувшегося из рейса водителя фуры похитили $1 тыс., 500 евро и 400 злотых, сообщили БЕЛТА в МВД.

Возвращение домой житель областного центра 1994 года рождения решил отметить в баре. Утром обнаружил пропажу куртки и рюкзака с деньгами, о чем сообщил в милицию. Сотрудники уголовного розыска Ленинского РОВД Бреста по камерам наружного видеонаблюдения восстановили события. Покинув увеселительное заведение, молодой человек пошел по ул.Советской, где познакомился с мужчиной и двумя девушками.

"На видеозаписи видно, что потерпевший оставляет рюкзак, однако новые знакомые не стали возвращать его владельцу. Пока парень удалялся в поисках такси, одна из девушек проверила содержимое рюкзака, а потом забрала его с собой", - рассказали в МВД.

Правоохранители установили личность мужчины из компании и через него вышли на девушек 1999 и 2001 годов рождения. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража, совершенная группой лиц) УК. Чужие деньги они поделили поровну. Одна из них купила телефон, вторая рассчиталась с кредитом.-0-