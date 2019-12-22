Две девушки погибли при столкновении внедорожника с грузовиком в Ивацевичском районе

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две пассажирки внедорожника погибли при столкновении с грузовиком на трассе М1 в Ивацевичском районе. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла вечером 21 декабря. По данным правоохранителей, водитель грузовика "Рено Магнум" на 149-м км автодороги М1 остановился для поворота налево. В этот момент в него врезался внедорожник "Мерседес". "Две девушки-пассажирки, 25-летняя и 30-летняя жительницы Витебской области, скончались на месте происшествия", - рассказала Ольга Чемоданова.

По предварительной информации, водители обоих авто были трезвы. Как сообщили в СК, они не пострадали, с ними работают следователи.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК.-0-