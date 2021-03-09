Две девушки получили травмы в ДТП в Иваново

9 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Иваново столкнулись автомобили - две девушки получили травмы, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 8 марта около 15.40. По предварительной информации, 20-летний местный житель ехал на автомобиле "Мерседес-Бенц" по ул.Советской. На перекрестке с ул.Ленина при повороте налево водитель проявил невнимательность и не уступил дорогу двигавшемуся навстречу автомобилю "Рено Меган" под управлением 32-летнего местного жителя. Машины столкнулись.

В результате 19-летнюю и 17-летнюю пассажирок "Рено" с травмами госпитализировали. Проводится проверка.

Всего с 6 по 8 марта в Брестской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы. Инспекторы ГАИ выявили 1972 нарушения ПДД, задержали 25 пьяных водителей и 43 без права управления.-0-