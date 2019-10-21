Две девушки пропали в Гомеле

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОВД администрации Центрального района Гомеля устанавливает местонахождение двух гомельчанок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Пропали Екатерина Олеговна Баркова (07.02.2003 года рождения) и Наталья Евгеньевна Буркова (14.01.2002 года рождения). 14 октября примерно в 10.00 они уехали из дома вместе с Сергеем Сергеевичем Качуро (24.04.1998 года рождения), предположительно, на автомобиле "Рено Логан" (регистрационный знак 5938IX-3, белого цвета, кузов седан).

Фото УВД Гомельского облисполкома

По данным правоохранителей, девушки могут находиться в России.

Всех, кто владеет любой информацией о месте нахождения пропавших без вести, просят незамедлительно сообщить в ОВД администрации Центрального района Гомеля по телефонам: +375293406095, +375293236819, +375293081426 или 102.-0-