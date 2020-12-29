Две фуры горели на стоянке в Светлогорске

29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске на автостоянке горели два грузовых автомобиля - Volvo и Scania, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о ЧП поступила сегодня в 3.07. Пострадавших нет. В результате пожара уничтожены кабины, повреждены моторные отсеки, прицепы и колеса грузовиков.

Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия - конструктивный недостаток электрооборудования.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС