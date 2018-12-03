Две фуры с 40 т металлолома задержали в Добрушском районе

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ в Добрушском районе задержали два большегруза при попытке вывоза в Россию около 40 т лома черного и цветного металла, рассказал корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Присторомов.
Две фуры Volvo с прицепами госавтоинспекторы заметили практически на выезде из Добруша. Внимание правоохранителей привлек явный перегруз автомобилей. Изначально водители отрицали наличие какого-либо груза, однако осмотр авто доказал обратное.
Оба водителя - жители областного центра. По их словам, к металлу в кузовах отношения не имеют, как перевозчики они доставляли груз по назначению в сопредельную страну.
По факту незаконной транспортировки металлолома проводится проверка.-0-
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