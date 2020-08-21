Две группы браконьеров попали в объективы фотоловушек в Брестской области

21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Две группы браконьеров попали в объективы фотоловушек, установленных работниками лесхозов Брестской области, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

В Ганцевичском районе фотокамера запечатлела момент, когда из леса выезжали двое мужчин на мотоцикле ИЖ с притороченной к багажнику тушей косули. По информации госинспекторов, правоохранители установили нарушителей. Во время обыска по месту жительства у одного из подозреваемых обнаружены незарегистрированное охотничье оружие и сети для ловли рыбы. Мужчина под грузом улик признал факт незаконной добычи косули. Есть у него и зарегистрированное оружие, с которым охотнику вскоре придется расстаться, как и с удостоверением на право охоты. Стрелку грозит уголовная ответственность, а его товарища могут привлечь за помощь в транспортировке туши.

Еще двое нелегальных охотников, передвигавшихся по угодьям на автомобиле, попали на камеру в Ивацевичском районе. Их машина хорошо знакома местным природоохранникам: водитель и пассажир - жители Ивацевичей, ранее охотники привлекались за незаконные действия с оружием и боеприпасами и были лишены права на охоту. Как оказалось, на этот раз под ковриком в салоне автомобиля у них лежало незарегистрированное ружье, а между сиденьями - патронташ с пулевыми патронами.

Добыть дичь мужчины не успели, но появление с оружием в охотугодьях без разрешительных документов расценивается как незаконная охота. В отношении обоих инспекторы начали административные процессы. Мужчины также будут привлечены к ответственности за незаконные действия с оружием и боеприпасами.-0-