Две иномарки столкнулись на МКАД, виновник ДТП скрылся с места происшествия

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля "Ауди" двигался по внутреннему кольцу МКАД. В районе 34-го км при перестроении он столкнулся с автомобилем "Фиат". Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

От удара вторую легковушку выбросило за пределы проезжей части. "Ауди" проехал еще метров 150 и остановился. Водитель скрылся с места происшествия. Позже сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД столицы задержали нарушителя: он находился у себя дома. В ходе освидетельствования в организме 29-летнего мужчины обнаружено 2,23 промилле алкоголя. По факту инцидента проводится дальнейшая проверка.

Водитель автомобиля "Фиат" доставлена в учреждение здравоохранения для осмотра.

Госавтоинспекция призывает граждан проявлять внимательность и неравнодушие и сообщать о случаях появления за рулем нетрезвых водителей на дороге по телефону 102!-0-