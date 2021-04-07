Две иномарки столкнулись в Минске - пострадала водитель

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две машины столкнулись ночью на улице Денисовской, сообщили БЕЛТА в в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелины Волосарь, инцидент произошел сегодня ночью около 00.05. Водитель "Мерседеса" ехала по улице Денисовской со стороны улицы Ванеева в направлении улицы Аэродромной. При повороте направо на улицу Маяковского не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем той же марки и осветительной мачтой.

В результате аварии водитель пострадала, ее доставили в больницу для осмотра.

Проводится проверка.

Автолюбителей призывают быть бдительными и ответственными за рулем. "Каждый водитель должен помнить о дополнительной концентрации внимания и строгом соблюдении правил дорожного движения", - отметили в ГАИ.-0-